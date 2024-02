Sanremo, gli abiti di Amadeus realizzati nell'atelier di Francesco Arena a Gricignano di Aversa

Il palco dell’Ariston ha visto brillare non solo le stelle della musica, ma anche il talento sartoriale del casertano Francesco Arena durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo. Gli abiti indossati dal direttore artistico Amadeus sono stati tutti realizzati nell’atelier Francesco Arena Couture di Gricignano di Aversa, un’eccellenza assoluta della Regione Campania.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di aver realizzato gli abiti disegnati dallo stilista Gai Mattiolo per Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo”, ha dichiarato lo stilista casertano. Questa non è stata la prima collaborazione tra i due: già nel 2020, nel 2021 e l’anno scorso, gli abiti per lo showman Amadeus erano stati realizzati proprio nell’atelier di Arena, confermando una partnership di successo.

Questa sinergia tra Gai Mattiolo e Arena ha portato a risultati straordinari, con punte di share clamorose e oltre 10 milioni di spettatori fissi per ogni serata del Festival. Numeri impressionanti che testimoniano il successo di questa collaborazione e che fanno onore anche al talento casertano.

Il cambio d’abito di Amadeus durante la seconda serata del Sanremo 2024 è stato un momento di grande rilievo, con l’artista che ha indossato un capo firmato Gai Mattiolo, realizzato appositamente da Francesco Arena Couture ed ha ‘brillato’ in diretta Rai davanti a migliaia di persone al teatro Ariston e davanti a milioni di italiani che invece hanno seguito da casa. Vero orgoglio di Terra di Lavoro.

Francesco Arena continua a rappresentare con maestria il savoir-faire italiano, portando il suo marchio e quello della sua regione a livelli di prestigio sempre più alti.

