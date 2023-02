Alessandro Siani è salito ieri sera sul palco del Festival di Sanremo 2023 e, nonostante fosse tarda notte, ha tenuto incollato il pubblico alla tv.

Dopo aver presentato il suo nuovo film “Tramite amicizia”, che uscirà nelle sale a partire dal 14 febbraio, Siani ha regalato all’Ariston il suo monologo, comico ma anche profondo, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra l’uso dei telefoni cellulari e il loro abuso.

Sanremo, Siani commuove il pubblico con il suo monologo

“Lessi un articolo di un ragazzo che diceva di avere molti like, man on aveva amici. Noi usiamo troppo il telefono, anche quando andiamo al ristorante facciamo la foto. Invece di mangiare, la prima cosa che fai è fotografare il piatto. Una sogliola mi chiese “mi puoi fare un’altra fotografia, sono venuta con gli occhi chiusi”. Con il telefono vediamo i film, è bello vedere il film al cinema, anche a casa vedere un film è complicato”.

“A casa c’è la persona che ami che si allontana per il bagno, è difficile scegliere la piattaforma, poi le categorie, poi i film, i film più visti, quelli che arrivano. “Quando torna lei chiede che hai messo? Il pigiama. Io le amo le serie tv, ma non posso vedere 4 stagioni per capire chi è l’assassino. Io dopo 200 puntate ho capito chi è l’assassino, ma non mi ricordo chi è il morto. Me la devo rivedere di nuovo”.

“La felicità non è stare isolati in una stanza, la felicità nasce dal movimento, non dall’inerzia. La felicità è dietro l’angolo, l’amore un percorso ad ostacoli. Questa cosa che stiamo sempre con il cellulare in mano ci ha creato un meccanismo particolare. Noi ci stiamo trasformando. L’uso dei tablet ci sta cambiando. Noi così diventeremo nel 3000, saremo così. Nel 4000 diventeremo Malgioglio”.

“Amici miei, io mi sono emozionato leggendo un articolo nel quale un ragazzo diceva che aveva molti like e pochi amici. Ho spento il telefono e si è accesa la vita, è stato un caso che non prendeva più, non andava whatsapp e siamo impazziti tutti. Un ragazzo stava in una piazza disse chiamate un poliziotto, venitemi a prendere, ho paura. Disse il poliziotto ma dove ti trovi? Nella realtà”.