Tutto pronto per la finale di Sanremo 2023. Dopo la vittoria di Marco Mengoni nella serata duetti, stasera si deciderà chi vincerà la 73esima edizione della kermesse canora.

Sanremo 2023, scaletta serata finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti

Prima del verdetto si alterneranno sul palco anche i Depeche Mode, Gino Paoli insieme a Ornella Vanoni, l’attrice Luisa Ranieri e inoltre verrà letta la lettera inviata dal presidente dell’Ucraina Zelensky. Ad affiancare Gianni Morandi e Amadeus ci sarà di nuovo Chiara Ferragni, che ha aperto la prima serata di Sanremo. Sul palco della Costa Smeralda si esibirà Salmo, al Suzuki Stage ci sarà Achille Lauro.

Ecco l’elenco degli artisti in ordine di esibizione

• Elodie – Due

• Colla Zio – Non mi va

• Mara Sattei – Duemilaminuti

• Tananai – Tango

• Colapesce e Dimartino – Splash

• Giorgia – Parole dette male

• Modà – Lasciami

• Ultimo – Alba

• Lazza – Cenere

• Marco Mengoni – Due vite

• Rosa Chemical – Made in Italy

• Cugini di Campagna – Lettera 22

• Madame – Il bene nel male

• Ariete – Mare di guai

• Mr.Rain – Supereroi

• Paola e Chiara – Furore

• Levante – Vivo

• LDA – Se poi domani

• Coma Cose – L’addio

• Olly – Polvere

• Articolo 31 – Un bel viaggio

• Will – Stupido

• Leo Gassmann – Terzo Cuore

• gIANMARIA – Mostro

• Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

• Shari – Egoista

• Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

• Sethu – Cause perse