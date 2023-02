La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alle cover e ai duetti. I 28 big si esibiranno con altri artisti non in gara, interpretando con loro brani usciti tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009.

Sanremo 2023, questa sera le cover dei cantanti in gara: scaletta e ospiti

A condurre la serata dei duetti e delle cover saranno Amadeus, Gianni Morandi e l’attrice Chiara Francini. Gli ospiti saranno Peppino Di Capri e il cast della serie Mare fuori. Morandi ricorderà Lucio Dalla che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo. A Peppino di Capri sarà consegnato il premio alla carriera.

Tra i duetti più attesi, c’è quello di Giorgia con Elisa: le due cantautrici interpreteranno, insieme, i brani delle rispettive vittorie a Sanremo, rispettivamente Di sole e d’azzurro e Luce (tramonti a Nord Est).

L’ordine delle esibizioni non è ancora stato reso noto, dunque non si sa ancora a che ora salirà sul palco ciascun artista: l’informazione dovrebbe essere diffusa durante la conferenza stampa di oggi, in tarda mattinata.

Ecco l’elenco dei duetti, in ordine alfabetico:

– Anna Oxa con il dj Iljard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa;

– Articolo 31 con Fedez – Medley degli Articolo 31

– Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato;

– Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

– Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri;

– Coma_Cose e Baustelle – Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri;

– Elodie e Big Mama – American woman dei The Guess Who (resa celebre da Lenny Kravitz);

– gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours;

– Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani;

– Giorgia e Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro

– I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – La forza della vita, Anima mia, medley dei Cugini di Campagna;

– Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro;

– Lda e Alex Britti – Oggi sono io di Alex Britti

–Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato;

– Levante e Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi;

– Madame e Izi – Via del Campo di Fabrizio De André;

– Mara Sattei e Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino;

– Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles;

– Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni;

– Mr. Rain e Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini;

– Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini;

– Paola&Chiara con Merk&Kremont – Medley di Paola&Chiara;

– Rosa Chemical e Rose Villain – America di Gianna Nannini;

– Sethu e bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle;

– Shari con Salmo – Diavolo in me, medley di canzoni di Zucchero;

– Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi;

– Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

– Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo