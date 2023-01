L’intero compenso per la sua presenza a Sanremo 2023 verrà devoluto in beneficienza. Lo ha fatto sapere Chiara Ferragni che, come è stato già anticipato nei mesi scorsi da Amadeus, sarà co-conduttrice nel corso della prima e dell’ultima serata del Festivial.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni e la decisione sul cachet: l’annuncio sui social

In attesa di scoprire quale look sfoggerà sul palco, l’imprenditrice digitale ha comunicato sia in conferenza stampa a Palazzo Parigi, a Milano, sia in video pubblicato su Instagram di aver deciso di donare il suo cachet per la serata inaugurale e finale della kermesse canora alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE.

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) @direcontrolaviolenza. In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne”, si legge nella didascalia che accompagna il video. “Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando. Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni. Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile£”, ha aggiunto.