Sangue sulla movida, sedicenne ferito a colpi di pistola fuori da un locale di Agnano

Sangue sulla movida. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, a Napoli, nella zona di Agnano, in via Scarfoglio. Il giovane si trovava con un gruppo di amici all’esterno di un locale molto frequentato del quartiere occidentale, quando un altro ragazzo si sarebbe avvicinato e avrebbe aperto il fuoco.

L’episodio è accaduto intorno alle 7 del mattino, al termine di una festa musicale. Il sedicenne, dopo aver trascorso la serata nel locale, si trovava nel parcheggio insieme ai suoi amici quando sarebbe stato raggiunto da un coetaneo, che improvvisamente ha estratto una pistola e sparato diversi colpi in direzione delle sue gambe. Gli amici della vittima, spaventati, hanno immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale del Mare. Le ferite riportate alle gambe risultano serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbero tali da mettere in pericolo la vita del ragazzo.

Le indagini della Polizia

In via Scarfoglio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’agguato e identificare il responsabile. Le forze dell’ordine hanno ascoltato i testimoni presenti, in particolare gli amici della vittima, che hanno fornito i primi dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Gli accertamenti proseguono a cura della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Gli investigatori stanno analizzando anche eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’autore della sparatoria.