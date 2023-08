Un ragazzo di 19 anni è stato ferito a colpi di coltello probabilmente per aver reagito ad una rapina. I fatti sono accaduto nella tarda serata di ieri a Barra, quartiere a Napoli Est.

Sangue nella notte a Napoli, 19enne accoltellato in strada

L’aggressione, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuta in via Cupa Santa Maria del Pozzo. Il 19enne ha raccontato di essere stato bloccato da uno sconosciuto, che l’avrebbe minacciato per poi sferrare un fendente al fianco e dileguarsi subito dopo.

Medicato al Pronto Soccorso, il giovane è in buone condizioni di salute: la lama, o comunque l’oggetto tagliente utilizzato, non ha leso organi interni ed è stato giudicato guaribile nel giro di cinque giorni.

La vittima dell’aggressione è stata raggiunta in ospedale dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che hanno avviato gli accertamenti. I militari dell’arma indagano anche sulla vita privata del 19enne, già noto alle forze dell’ordine, che non risulta inquadrato in contesti di criminalità organizzata della zona.