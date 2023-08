Tragedia in strada a Napoli, nel quartiere Barra, dove un giovane, dopo aver impattato un’auto, ha perso il controllo della moto terminando la sua corsa contro un palo della luce. A bordo del mezzo a due ruote c’era il 24enne Emanuele Morra, “‘U cines” per gli amici, che è deceduto sul colpo.

Sangue in strada a Napoli, Emanuele muore dopo lo schianto con un palo della luce

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, intorno alle ore 18. Stando alla ricostruzione su cui stanno lavorando gli investigatori il ragazzo, in sella a una Moto Morini X-Cape, stava percorrendo via Volpicella quando, all’incrocio con via Comunale dell’Oliva, si è immessa sulla carreggiata una Fiat Punto condotta da un 60enne. L’impatto con l’auto è stato inevitabile. Emanuele ha colpito la fiancata destra ed ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, arrivati sul posto, hanno solo potuto constare il decesso per le gravi ferite riportate nell’impatto. Il 60enne, identificato dagli agenti, è stato ascoltato per la ricostruzione della dinamica; al vaglio la possibilità che ulteriori elementi possano essere ricavati dalle registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza private installate in prossimità del punto dell’impatto.