“Giugliano è una città molto importante, una sorte di capitale virtuale dell’area a Nord di Napoli, e questo nuovo sito archeologico lo dimostra. Speriamo che quest’area archeologica possa diventare un fattore di sviluppo socio economico per questo territorio che merita”. Sono state le parole del ministro della Cultura in visita oggi a Giugliano, prima alla tomba del Cerbero a Varcaturo e poi al Santuario dell’Annunziata.

Intervistato dal direttore di Teleclubitalia, Sangiuliano ha spiegato cosa intende fare per il Santuario dell’Annunziata: “Celermente troveremo le risorse e metteremo a punto un crono programma per restituire questa chiesa alla bellezza. Qui ho preso impegni che rispetterò – ha detto Sangiuliano -. Vorrò un programma dettagliato per sapere quando è pronto il progetto, quando iniziano e quando terminano i lavori. Verrò una volta al mese per capire cosa si sta facendo. Questo Santuario deve essere la perla caratterizzante del territorio”.