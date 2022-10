E’ giallo sulle cause della morte di un bambino di appena un anno. Questa notte a San Vitaliano i Carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto – sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella, diramazione di via Cittadella.

San Vitaliano (Napoli), morto un bambino di un anno: indagano i carabinieri

Secondo quanto riportato da una nota dei militari dell’Arma, era stato richiesto soccorso per un bambino di un anno, preda verosimilmente di una crisi respiratoria. Il minore è stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli.

Aperta inchiesta

Proprio presso il nosocomio partenopeo, per cause ancora in corso di accertamento,, il piccolo è deceduto alle tre circa d questa notte. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia. Interrogati anche i genitori. Al momento non risultano indagati.