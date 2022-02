La festa di San Valentino è una giornata importante per gli innamorati: il momento in cui si celebra l’amore, un’ottima occasione per condividere con la persona che ci sta accanto esperienze originali, romantiche ed emozionanti. Sono numerose le iniziative in programma per rendere speciale e indimenticabile il weekend di San Valentino a Napoli, dall’11 al 14 febbraio 2022. Ecco gli eventi da non perdere, per stupire il partner per la festa più romantica dell’anno.

San Valentino 2022 a Napoli: gli eventi

“San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi”: la via nota per le botteghe degli artigiani di presepi e pastori dedica 10 giorni alla festa degli innamorati. La rassegna è stata inaugurata il 3 e andrà avanti fino al 14 febbraio, con opere speciali artigianali dedicate all’amore “inteso a 360 gradi”: previsti visite, installazioni e concorsi di poesia.

“Tour di Napoli per San Valentino con le bici baciate”: torna lo speciale appuntamento promosso da Biketour Napoli per il giorno degli Innamorati. Un giro per la città da fare in tandem o con bici “baciate”. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli, per poi attraversare i luoghi più romantici, tra cui il Castel dell’Ovo, il lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, la fontana degli innamorati. Per questa edizione 2022, l’appuntamento è doppio: il tour si svolgerà sia domenica 13 febbraio, alle ore 10, che lunedì 14 febbraio, alle ore 19.

“Fantasmi d’amore”: il 14 febbraio si terrà una serata con gli spettri innamorati al piccolo Teatro Il Pozzo e Il Pendolo di piazza San Domenico Maggiore, a Napoli. Le vicende dei fantasmi innamorati che vagano saranno accompagnate da un menù di degustazioni e da canzoni della tradizione partenopea, risalenti al periodo tra il 600 e l’800.

“Zattera in Love alla Galleria Borbonica”: Sabato 12 e poi ancora lunedì 14 febbraio, torna il fascino della Galleria Borbonica nella sera di San Valentino con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera, per trascorrere una romantica serata nel sottosuolo di Napoli.

“Napoli in love – Tour di San Valentino”: Il 14 febbraio, l’associazione De Rebus Neapolis organizza uno romantico percorso nel cuore di Napoli, un viaggio tra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della storia della città.

“Speciale San Valentino al Museo e Real Bosco di Capodimonte”: nei giorni di domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022, si può entrare in coppia al museo ma paga uno solo. Una promozione per tutti gli innamorati che desiderano trascorrere del tempo immersi nella magia delle opere d’arte esposte nella Reggia. E sul Belvedere di Capodimonte, davanti a uno dei panorami più belli della città, uno speciale cartello di obbligo inviterà tutti a scambiarsi un bacio e a condividere gli scatti più belli sugli social. Inoltre, domenica 13 febbraio alle ore 12, è prevista la visita guidata “Tutte le forme dell’amore” a cura degli storici dell’arte de Le Nuvole, servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte dedicata al tema dell’Amore, quello con la A maiuscola.