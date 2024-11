San Sebastiano, il papà del babykiller chiede perdono a famiglia di Santo: il ragazzo soffre di problemi psicologici

Chiede perdono iil padre del 17enne fermato con l’accusa di omicidio di Santo. L’uomo espresso pubblicamente il proprio pentimento e ha chiesto perdono alla famiglia Romano. Il giovane, sotto indagine della Procura per i minori, avrebbe confessato di aver sparato al diciannovenne durante un alterco avvenuto in piazza a San Sebastiano al Vesuvio.

San Sebastiano al Vesuvio, il papà del babykiller chiede perdono alla famiglia di Santo: il ragazzo soffre di problemi psicologici

“Mi dispiace profondamente per questa famiglia; una cosa del genere non sarebbe mai dovuta accadere. Chiedo umilmente scusa e perdono per ciò che è successo”, ha dichiarato il padre del giovane intervistato da un inviato del TG1. Secondo quanto riportato dall’avvocato difensore Luca Raviele, il ragazzo responsabile dell’omicidio ha ammesso di aver sparato, affermando però di aver agito per difendersi da un’aggressione subita da un gruppo di ragazzi.

Il legale ha inoltre sottolineato che il diciassettenne soffre di problemi psichiatrici e psicologici, confermati dal Tribunale per i minorenni. Gli investigatori continuano a esaminare le sue frequentazioni per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.