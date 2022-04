Tanti auguri Roberto: è questa la frase che sarà più gettonata il 17 aprile 2022, in cui si ricorda San Roberto di La Chaise-Dieu, monaco cristiano dell’ordine benedettino venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica.

Vediamo frasi e immagini di auguri di buon onomastico da poter inviare a chiunque vorrai su Whatsapp e Facebook per questo giorno importante.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Roberto

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Roberto, per rendere unica questa giornata speciale.

Al nostro vincitore, a quella persona che non si è mai arresa davanti a nessuna difficoltà. A te, tanti auguri per il tuo nome: sii fiero di portarlo perché significa quello che sei!

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Roberto!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Roberto.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Roberto!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Roberto possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Roberto, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Roberto: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Roberto sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Roberto! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Roberto, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Roberto!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Roberto.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Roberto!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Roberto, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Roberto: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Roberto! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Roberto, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Roberto perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Roberto, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Roberto!

San Roberto: significato del nome, origini, curiosità

San Roberto fu ammesso alla vita ecclesiastica, presso San Giuliano di Brioude, già in giovane età, per la particolare dedizione dimostrata in particolare nella carità verso poveri e ammalati. Trascorse poi la maggior parte della vita a Cluny nella celebre abazia e centro religioso europeo dell’epoca.

Tornato nella regione d’origine, fece edificare un ospedale a Brioude e un monastero in un luogo boschivo dell’Alvernia chiamato La Casa di Dio (La Chaise Dieu). Questo alla sua morte, il 17 aprile 1067, contava ormai più di 300 monaci senza contare quelli che se ne erano allontanati per fondare altri edifici religiosi dedicati al futuro santo.

Si narra inoltre che un monaco abbia assistito al trapasso del santo vedendo la sua anima salire al cielo come un globo luminoso. Il suo ordine monastico fu approvato da Papa Benedetto IX nei rami maschile e femminile.

Oggi il monastero rimane solo parzialmente in quanto gli Ugonotti lo hanno raso al suolo durante la guerra di religione distruggendo anche la tomba di San Roberto in esso contenuta. Nel 1351 papa Clemente VI approvò la sua canonizzazione istituendo la memoria liturgica per la sua data di morte.

Il nome maschile Roberto deriva dal provenzale Robert e significa “splendente di gloria”.

Le immagini di auguri per San Roberto

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Roberto.