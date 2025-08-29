Sarà processata con giudizio immediato la giovane oggi 18enne ritenuta responsabile dell’incidente avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorso a San Prisco (Caserta), in cui perse la vita Alessio Russo, 25 anni.

San Prisco, minorenne alla guida causa incidente mortale: nell’auto c’erano 9 ragazzi

La ragazza, residente a San Nicola la Strada, all’epoca dei fatti era ancora minorenne e compì 18 anni solo pochi giorni dopo la tragedia. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura dei Minori di Napoli, hanno accertato che la giovane era alla guida del Suv Mg senza patente. A bordo del veicolo c’erano ben nove persone: cinque seduti dietro, uno nel bagagliaio, Russo sul sedile passeggero in braccio a un amico e la ragazza al volante.

Secondo la ricostruzione, il Suv si ribaltò all’altezza di una rotatoria in via Consiglio d’Europa a causa della velocità eccessiva. Russo, residente a San Tammaro e figlio di un ex consigliere comunale, rimase schiacciato e morì sul colpo.

La gravità degli elementi raccolti ha spinto la Procura a chiedere e ottenere il giudizio immediato: l’udienza è fissata per il 22 gennaio davanti al Tribunale dei Minori di Napoli. In aula saranno presenti anche i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Vincenzo D’Angelo.