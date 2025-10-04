Una terribile tragedia ha sconvolto nella notte la città di San Prisco. Un ragazzo di soli 17 anni, Giuseppe Sanfelice, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Il drammatico impatto è avvenuto all’incrocio tra via Agostino Stellato e via Carcere Vecchie, dove la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’automobile.

San Prisco, incidente nella notte: Giuseppe Sanfelice muore a 17 anni

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La notizia della morte di Giuseppe si è diffusa rapidamente, lasciando attonita l’intera comunità di San Prisco.

Anche l’amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio attraverso un messaggio ufficiale: “Questa notte un tragico incidente ha colpito la nostra città. Giuseppe Sanfelice, appena diciassettenne, ha perso la vita in via Agostino Stellato. Ai genitori, al fratello e ai familiari le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.”

Giuseppe era conosciuto e benvoluto da tutti. Fin da bambino partecipava attivamente alle attività dell’Azione Cattolica e frequentava con costanza la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, insieme alla sua famiglia, molto impegnata nella vita religiosa del paese.