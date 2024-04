Si chiamava Luigi Mazzone ed era un avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere l’avvocato ritrovato ieri senza vita nel suo appartamento di San Nicola La Strada, in via Caserta, dove viveva da solo da circa tre anni.

San Nicola La Strada, avvocato trovato senza vita in casa

Penalista originario di San Felice a Cancello, Mazzone era divorziato da tempo e aveva due figli, Nicola e Francesco. Da tre giorni non faceva avere sue notizie e nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui. A fare la tragica scoperta – come spiega Edizione Caserta – sono stati i Vigili del Fuoco, allertati dagli amici.

I pompieri, costretti a sfondare la porta, hanno trovato il corpo senza vita dell’avvocato disteso a terra, nei pressi del bagno. A quel punto sono sopraggiunti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi del caso e accertato il decesso per cause naturali. La morte risale probabilmente a due giorni prima ed è dovuta a un infarto.