Tragedia questa mattina poco prima dell’alba a San Nicola la Strada. Un uomo di origini straniere è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in corsa sul viale Carlo III. Come riporta Edizione Caserta, i fatti sono accaduti tra la zona del Todis e quella dello svincolo per l’Hotel Pisani.

Tragedia a San Nicola la Strada, investito e ucciso da un camion in corsa

Secondo una primissima ricostruzione, l’impatto con il camion sarebbe stato molto violento. L’uomo, infatti, è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

La salma è stata trasportata all’istituto di Medicina Legale di Caserta, si tratta di un extracomunitario dell’Africa del Nord ancora in fase di identificazione. La vittima era sprovvista di documenti.