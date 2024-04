Accoltellato da un cliente per un’auto difettosa. È la surreale vicenda che si sarebbe consumata a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, presso una concessionaria d’auto in via Monti.

San Marco Evangelista, titolare concessionaria auto accoltellato alla gola da cliente per auto difettosa

Come spiega Casertace.net la vittima è un noto imprenditore del posto, Antonio A., da tempo attivo nel settore della vendita auto. L’uomo sarebbe stato ferito alla gola da un cliente che si era recato presso la concessionaria per reclamare i difetti di una macchina da poco acquistata.

Dopo le parole sarebbe scatta la violenza: il cliente ha estratto un coltello dalla tasca e avvicinandosi all’imprenditore gli ha squarciato la gola. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri e il 118. Indagini in corso.