Oggi, 6 dicembre, si celebra San Nicola. Il santo è stato un vescovo greco di Myra, venerato dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane.

La sua figura ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano.

Storia di San Nicola

Nacque probabilmente a Pàtara, una città greca della Licia, intorno al 270 dopo Cristo. In seguito lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra (oggi Demre), una città situata in Licia, una provincia dell’Impero bizantino, che si trova nell’attuale Turchia. Lì venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita di Myra, venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo. Imprigionato ed esiliato nel 305 durante la persecuzione di Diocleziano, fu poi liberato da Costantino nel 313 e riprese l’attività apostolica. Morì a Myra il 6 dicembre, presumibilmente dell’anno 343. Dopo la morte di San Nicola, le reliquie rimasero fino al 1087 nella Cattedrale di Myra.

Frasi di buon onomastico San Nicola

Abbiamo selezionato per una carrellata di frasi di buon onomastico da inviare sia su Whatsapp che su Facebook a tutti i parenti, amici e colleghi che si chiamano Nicola.

Buongiorno Nicola una parola oggi da te vola, “auguri” per il tuo onomastico e che sia per te un giorno fantastico!

Auguri Nicola, questo mio messaggio da te vola per augurarti una felice festa oggi che il tuo nome si manifesta!

Buon onomastico Nicola dalla tua miglior amica di scuola che nei giorni tristi di consola e in quelli più felici è con te festaiola.

Felice giornata nonno, a te che come dice il tuo nome sei il vincitore tra tutti, il mio esempio di vita ed il faro al quale faccio sempre riferimento.

Il significato del tuo nome è “vincitore tra il popolo”, e cosi tu sei l’uomo vincente che oggi ricordiamo e festeggiamo. Felice onomastico Nicola dai tuoi colleghi!

Come il colore del nostro amore, rosso è il colore del tuo nome, ed è per questo che oggi non festeggiamo solo il tuo nome, ma anche l’onomastico del nostro amore.

Alla persona più preziosa che conosco, auguri Nicola, che come il tuo nome sei una persona d’oro.

Nicola, un nome semplice ma dal significato immenso. Buon onomastico amico mio.

Il tuo onomastico apre ufficialmente il periodo di Natale, quindi niente scuse, regalami uno smartphone nuovo. Auguri.

Oggi si celebra San Nicola, peccato perché il tuo vero patrono è un altro San Brontolo. Buon onomastico.

San Nicola, immagini di buon onomastico

Se le frasi non ti hanno convinto\a, abbiamo scelto per te delle bellissime immagini da inviare a tutti coloro che festeggiano San Nicola. Troverai anche frasi di buon onomastico per chi si chiama Nicoletta.