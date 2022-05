Tanti auguri Mattia: è questa la frase che sarà più gettonata oggi, 14 maggio 2022, nel giorno di San Mattia che, come si legge nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, è chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Vediamo frasi e immagini di buon onomastico da inviare su Whatsapp e Facebook di auguri di buon onomastico.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Mattia

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Mattia, per rendere unica questa giornata speciale.

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Mattia!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Mattia.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Mattia!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Marco possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Mattia, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Mattia: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Mattia sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Mattia! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Mattia, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Mattia!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Mattia.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Mattia!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Mattia, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Mattia: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Mattia! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Mattia, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Mattia perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Mattia, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Mattia!

Significato del nome Mattia: dono del Signore. Lo sapevo che eri una persona speciale, come il nome che porti! Buon onomastico amore mio!

Un Detto latino dice “Nomen omen – Il nome è destino”. Mattia significa “dono del Signore”. Io sono fortunata ad aver ricevuto questo dono! Buon onomastico amore!

San Mattia: significato del nome, origini, curiosità

In merito alla biografia di San Mattia non si hanno molte informazioni a disposizione. Nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, si legge che il santo è chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota.

Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull’altro candidato Giuseppe, detto Barsabba.

Di San Mattia, si conosce solo il periodo successivo alla Pentecoste, quando inizia a predicare: dei momenti seguenti, non si hanno più notizie. Ciò che ci è stato tramandato dal passato è la sua immagine: un uomo anziano con in mano un’alabarda, simbolo del suo martirio. Tuttavia, nonostante questa rappresentazione, non si hanno testimonianze di morte violenta nella sua biografia.

Il significato del nome Mattia deriva da Matithya, nome ebraico composto da due nomi hya che è l’abbreviazione di yahweh significa Dio, matag che significa dono o regalo, ossia “dono di Dio”.

In greco fu Maththaios e in latino Mattheus e Matthias. Il nome di Matteo fu dato all’apostolo Matteo Evangelista, riconosciuto come autore del primo fra i quattro Vangeli.

San Mattia è considerato il patrono degli ingegneri e dei fabbri: viene invocato anche contro il vaiolo.

Le immagini di auguri per San Mattia

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Mattia.