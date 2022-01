Tanti auguri Mario: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 19 gennaio 2022, in cui si ricorda San Mario Martire. In questa giornata, si festeggia San Mario Martire, nobile di origine persiana, giunto a Roma nel 270, che subì il martirio assieme alla moglie Marta e ai due figli Audiface ed Abaco.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Mario

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Mario, per rendere unica questa giornata speciale.

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Mario!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Mario.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Mario!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Stefano possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Mario, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Mario: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Mario sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Mario! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Mario, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Mario!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Mario.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Mario!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Mario, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Mario: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Mario! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Mario, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Mario perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Mario, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Mario!

San Mario: significato del nome, origini, curiosità

Mario deriva dal celtico Mar, poi latinizzato in Marius, cognomen della gens Mària e significa “maschio”. E’ uno dei nomi più usati in Italia: si diffuse inizialmente per il condottiero Gaio Mario, difensore del popolo e avverso all’aristocratico Lucio Silla.

San Mario è venerato martire della chiesa cattolica come la moglie Marta e i figli Audiface e Abaco: secondo la tradizione, Mario visse nel III secolo ed era un nobile di origine persiana.

Giunse a Roma con la moglie e i figli per venerare i sepolcri dei martiri: seppellirono i corpi di oltre 260 martiri, che giacevano in aperta campagna, con l’aiuto del prete Giovanni. Il loro nobile gesto fu scoperto e pertanto vennero condotti dinanzi al prefetto Flaviano e al governatore Marciano. Furono condannati a morte in quanto si rifiutarono di abiurare.

Lungo la via Cornelia, furono uccisi padre e figli mentre Marta fu giustiziata nei pressi di uno stagno. A dare degna sepoltura alle vittime fu una matrona romana, di nome Felicita, che decise di seppellire i corpi in un suo possedimento, dove sorse una chiesa divenuta meta di pellegrinaggio nel medioevo e che corrisponde all’attuale Tenuta Boccea.

Nel 1789, per volere di Papa Pio VI fu inaugurata la nuova chiesa dedicata ai martiri Mario, Marta, Audiface e Abaco e progettata dal celebre architetto Virginio Bracci.

Le immagini di auguri per San Mario

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Mario.