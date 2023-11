Senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno nei weekend e nei ponti di dicembre e fino a Natale, al fine di evitare “imbuti” pericolosi. A disporre il provvedimento è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che in un’ordinanza – firmata ieri – ha regolato la vibilità nella via dei presepi in occasione delle festività natalizie.

San Gregorio Armeno, senso unico pedonale fino a Natale: da quando e gli orari

Il piano prevede di creare un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dall’incrocio tra via San Biagio dei Librai e vico Figurari fino a piazza San Gaetano. Il senso unico sarà in vigore soltanto dalle 9 alle 20 e partirà già da questo weekend (2-3 dicembre 2023) per concludersi a ridosso del Natale, il 24 dicembre prossimo.

In queste settimane, infatti, nella strada delle botteghe artigiane dei pastori si è registrata una fortissima presenza di turisti. E così, per ovviare ai problemi legati alla circolazione, il primo cittadino di Napoli ha pensato mettere a punto un nuovo piano di viabilità.

Quando sarà in vigore