Sgominata banda di topi d’auto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale stazione hanno inseguito e arrestato tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine. Dovranno rispondere di riciclaggio e ricettazione.

San Giuseppe Vesuviano, sorpresi a smontare auto rubate: tre arresti

Di quella Smart nera erano rimasti ormai pochi pezzi. Erano poggiati sul selciato, in un terreno di via Muscettoli. Attorno allo scheletro di quell’utilitaria tre persone al lavoro. La stavano smontando, probabilmente per rivenderne i ricambi. A pochi metri anche un’altra carcassa di auto.

I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, non hanno fatto in tempo a fuggire, bloccati e arrestati ancora con gli attrezzi tra le mani. A inchiodarli le targhe ancora presenti, entrambe collegate a veicoli denunciati come rubati nei giorni scorsi a Salerno e San Sebastiano al Vesuvio. Sottoposti ai domiciliari, dovranno rispondere di riciclaggio e ricettazione.