Giugliano. Una presenza notevole, un gradimento altissimo del pubblico, un eccezionale afflusso per godersi i due eventi sabato 10 e domenica 11 settembre. Protagonisti sabato la cover di Vasco Rossi e domenica i simpaticissimi Enzo e Sal da Made in Sud. Questi ultimi hanno messo in scena un vero e proprio show coinvolgendo e facendo divertire di gusto il tantissimo pubblico presente. Mai tanta affluenza e presenza per un evento in Villa Comunale. La strada è quella giusta, come ci è stato detto dai cittadini presenti.

Proseguono gli eventi in onore di San Giuliano, Santo Patrono di Giugliano, con il tenore Carmine De Domenico mercoledì 13 nella splendida cornice della Chiesa di Santa Sofia. Poi soprattutto il giorno venerdì 16 settembre nell’area mercatale nei pressi dello stadio Andrea Sannino, reduce da Domenica In dove quest’anno canta la nuova sigla del programma di Mara Venier su Raiuno.

