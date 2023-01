San Giorgio a Cremano in ansia per Lorena S., giovane di 28 anni precipitata dalla finestra del terzo piano di un’abitazione mentre stava effettuando delle pulizie. La ragazza, secondo anche il bollettino dei medici dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, sarebbe in fin di vita.

San Giorgio a Cremano, cade dal terzo piano mentre faceva le pulizie

Dietro a quello che sarebbe un drammatico incidente domestico potrebbe esserci anche altro. I Carabinieri, infatti, avrebbero posto a sequestro il cellulare della 28enne per effettuare delle indagini più approfondite. Secondo una primissima ricostruzione, Lorena sarebbe andata a casa di un’amica, dove spesso lavorava come donna delle pulizie, per riscuotere la sua paga e non per lavorare. La ragazza ora è in coma e lotta tra la vita e la morte. La sua famiglia vuole vederci chiaro e capire esattamente cosa è accaduto quella mattina.

Intanto sul web è partita una catena di solidarietà. Amici e conoscenti hanno inondato le pagine social con la foto di Lorena chiedendo una preghiera affinché si possa risvegliare. “La situazione è abbastanza grave, i medici hanno detto dobbiamo sperare solo in un miracolo. Pregiamo ancora, uniamoci, mettiamo tutta la nostra forza è che Dio ascolta la nostra voce di supplica perché non si può morire per lavorare ma sarebbe stato lo stesso se fosse stato anche per altri motivi, scrive una donna vicina alla famiglia della 28enne su Facebook.