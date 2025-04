San Giorgio a Cremano, il video del rapimento del 15enne

SAN GIORGIO A CREMANO. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli attimi del rapimento del 15enne avvenuto lo scorso lunedì. Il ragazzino che viene avvicinato dal sequestratore, l’attimo in cui viene incappucciato e poi costretto a salire sul furgone. Poi il mezzo che scappa via. E’ una sequenza che dura pochi secondi ma che mostra chiaramente cosa è accaduto.

I sequestratori si sono poi messi in contatto con il padre del ragazzo, chiedendo un riscatto per la liberazione del 15enne: 1 milione e mezzo di euro la richiesta. L’uomo però aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine che si sono attivate. I rapitori, sentendosi braccati, dopo qualche ora hanno rilasciato il giovane in tangenziale a Licola. Al momento è stato fermato un 24enne, ex operaio del padre del ragazzino. Ma prosegue la caccia ai complici.