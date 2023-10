Non solo Napoli e Caivano: è in corso, dalle prime luci del giorno, un’operazione ad “alto impatto” nei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Ad eseguirla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Operazione alto impatto tra Portici e San Giorgio a Cremano

In campo, in questo momento, nell’ambito dell’operazione inter-forze, ci sono circa 200 operatori impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni. Nel mirino anche le abitazioni di alcuni pregiudicati.

Il blitz arriva dopo alcune sparatorie che si sono verificate anche al centro di Portici, dove si registra una recrudescenza dei fenomeni di camorra legati agli ambienti del clan Mazzarella, cosca egemone nell’area est di Napoli.

Seguiranno aggiornamenti