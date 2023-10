Un giovane di 18 anni è stato ferito da diverse coltellate alla gamba in circostanze ancora da chiarire. L’episodio si è verificato stanotte, intorno alle 2 e 50, in via Manzoni, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Notte di violenza a San Giorgio a Cremano: 18enne accoltellato a una gamba

Stando alle prime informazioni, l’adolescente è stato preso di mira da uno sconosciuto a bordo di una minicar. Nonostante le ferite subite, la vittima ha deciso di non accettare il ricovero ospedaliero, preferendo invece essere medicato sul posto dai paramedici intervenuti con un’ambulanza.

Al momento, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano stanno conducendo approfondite indagini per svelare la dinamica esatta dell’aggressione e identificare il responsabile del ferimento.

Il racconto della vittima e la dinamica sono ora al vaglio degli inquirenti. Si cercano eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato quanto accaduto.