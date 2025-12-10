San Gennaro Vesuviano, scoperti 76 operai stipati in una palazzina-opificio abusiva: 11 denunce

I Carabinieri hanno scoperto 76 operai stipati in una palazzina-opificio abusiva in via Nola, vivendo e lavorando in condizioni di grave degrado. L’operazione ha portato a 11 denunce in stato di libertà.

È l’alba quando i militari fanno irruzione nello stabile, che all’apparenza sembra una normale palazzina. In realtà i tre piani custodiscono un mondo nascosto fatto di dormitori improvvisati e un laboratorio tessile illegale, privo di qualsiasi autorizzazione. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano con il supporto dei Forestali di Roccarainola, del NIL, della Polizia Locale, dell’Enel e dell’Asl.

Dormitori fatiscenti e condizioni disumane

Ai piani superiori i Carabinieri trovano 76 operai, in gran parte stranieri, ammassati in stanze degradate: letti di fortuna, servizi essenziali insufficienti, pareti segnate dall’umidità e ambienti senza aerazione. Luoghi nati come abitazioni trasformati in dormitori per chi vive scandendo la giornata solo tra lavoro e riposo. In uno degli spazi è presente anche un’area dedicata al culto islamico. Al piano terra, sotto una tettoia irregolare, si nasconde un opificio tessile completamente abusivo. L’intera struttura è alimentata da un pozzo realizzato senza alcuna autorizzazione, ulteriore prova della gestione illecita dell’immobile.

Undici persone denunciate

Sono 11 le persone denunciate, tra proprietari e gestori, per violazioni edilizie, sfruttamento degli ambienti e irregolarità legate alla sicurezza e agli impianti. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di responsabilità legata all’attività produttiva clandestina.