Non si ferma la scia di sangue sulle strade della provincia di Napoli. Questa notte un ragazzo di 17 anni è morto a San Gennaro Vesuviano nello scontro tra una moto e un’auto. L’incidente è avvenuto in via Nola.

Incidente a San Gennaro Vesuviano tra moto e auto: muore 17enne

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 17enne, uno studente della zona, che indossava regolarmente il casco, viaggiava in sella al suo scooter quando è finito a terra dopo l’impatto con una vettura lungo la strada che conduce verso Saviano.

Sul caso indagano i carabinieri, a cui toccherà ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro. I due veicoli sono stati sequestrati: da un primo controllo, entrambi sono risultati in regola con i documenti di circolazione e quelli assicurativi. Non è escluso che vengano acquisite immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza magari presenti lungo la strada.