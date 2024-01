Momenti di paura questa mattina a San Felice a Cancello, dove un operaio è precipitato dall’abitazione in cui stava lavorando per sfuggire all’aggressione di un pitbull. Teatro dell’incidente è stato uno stabile di via Roma, nei pressi di un centro di analisi.

San Felice a Cancello, si lancia dal balcone per sfuggire a un pitbull: operaio in ospedale

Secondo quanto spiega Edizione Caserta, il lavoratore, un ragazzo di poco meno di trent’anni, si trovava in un appartamento per il montaggio di un condizionatore quando sarebbe stato avvicinato minacciosamentedal cane dei proprietari.

Il giovane avrebbe avuto paura e d’istinto, per evitare di essere morso, si sarebbe lascito andare nel vuoto. Dopo l’impatto col suolo, è stato recuperato ferito e sanguinante dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Trasportato in ospedale, non versa in gravi condizioni. Sul singolare episodio indagano i carabinieri.