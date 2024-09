Dopo sei giorni di affannose ricerche, è stato ritrovato il corpo di uno dei due dispersi in seguito alla frana che si è verificata a San Felice a Cancello lo scorso 27 agosto.

Si tratta di Agnese Milanese, 74enne del posto. Le ricerche continuano per il figlio che non è stato ancora trovato: Giuseppe Guadagnino, di 42 anni.

Il corpo della 74enne è stato ritrovato al centro del laghetto dell’ex cava Giglio.

Il nubifragio e la ricerca dei dispersi

I due – al momento del nubifragio – erano andati a raccogliere le noci nel loro terreno alle pendici della collina in località Staglio, nei pressi della frazione di Talanico, a San Felice a Cancello.

L’allarme è stato lanciato dai familiari intorno alle 19, preoccupati per il mancato ritorno a casa dei due. I parenti hanno dunque allertato i carabinieri. Nel pomeriggio un violenta bomba d’acqua si era abbattuta sulla zona del Casertano, in particolare nella Valle di Suessola, provocando innumerevoli danni al territorio.

Le strade della frazione collinare di Talanico sono state invase da un fiume di fango e detriti. Numerosi residenti sono scesi in strada per paura, mentre le acque allagavano cantine e garage, portando via auto e motorini.

Agnese e il figlio hanno provato a sfuggire alla furia delle acque a bordo del loro Apecar, ma sono stati travolti dalla frana in pieno.

Il corpo della donna è riaffiorato in superficie dal fondo del lago dell’ex cava Giglio dopo le numerose attività svolte dai vigili del fuoco con gommoni, sommozzatori e altri apparecchi.