San Felice a Cancello, controllo stradale: sequestrati arnesi da scasso

Quattro persone, tre di nazionalità rumena e una italiana, sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Cancello al termine degli accertamenti scaturiti da un controllo alla circolazione stradale effettuato nella serata di ieri 9 ottobre.

San Felice a Cancello, quattro persone denunciate dopo un controllo stradale: sequestrati arnesi da scasso

I quattro, di età compresa tra i 24 e i 74 anni, sono ritenuti gravemente indiziati, allo stato degli atti, di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e di omessa custodia di beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo.

Nel corso del controllo, i militari avrebbero rinvenuto all’interno del veicolo diversi attrezzi da scasso e altri oggetti potenzialmente offensivi, tra cui una tronchese di grosse dimensioni. Gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro e affidati alla custodia prevista, in attesa delle successive formalità.

Ulteriori verifiche hanno consentito di accertare che il SUV, un Volkswagen Touareg intestato a una società di vendita e noleggio auto, era già stato sottoposto a sequestro nell’ambito di un diverso procedimento penale. Per il mezzo è stato quindi disposto un nuovo sequestro penale, con affidamento in custodia giudiziale a una ditta di San Felice a Cancello. A carico delle quattro persone è stata inoltre avanzata la proposta per l’applicazione del foglio di via obbligatorio. L’Autorità giudiziaria è stata informata per gli adempimenti di competenza.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone denunciate, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.