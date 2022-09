Palpeggia la moglie e scoppia la rissa. E’ accaduto a San Felice a Cancello, in località S. Marco Trotti. A finire nei guai quattro persone, che si sono colpiti reciprocamente a colpi di pietre e bastoni.

Palpeggia la moglie di un 36enne e scoppia la rissa

I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti per rissa in atto tra più persone. I militari dell’Arma, giunti sul posto hanno trovato quattro persone, due 36enni, un 35enne ed un 21enne, due dei quali armati di pietra e bastoni, che litigavano tra loro riuscendo, con non poche difficoltà, a bloccarli.

Secondo quando ricostruito dai militari dell’Arma la rissa sarebbe scaturita a seguito di un palpeggiamento, alle parti intime, subito della moglie del 21enne di origini albanesi ad opera del 36enne di San Felice a Cancello. Non è chiaro se la presunta molestia sessuale sia avvenuta in presenza del coniuge o in un momento precedente. Sta di fatto che l’episodio ha innescato una violenza cieca. Al 36enne a e al 21enne si sono aggiunti un altro 36enne e un 35enne che hanno scatenato una zuffa. I protagonisti della rissa verranno giudicati per direttissima.