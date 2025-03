Un nuovo episodio di disperazione ha scosso San Felice a Cancello. Protagonista è un operaio 54enne residente nella frazione Ponti Rossi, già noto alle cronache locali per alcuni episodi avvenuti nel fine settimana precedente. L’uomo ha tentato di farla finita stendendosi sui binari dopo essere stato lasciato dalla moglie.

San Felice a Cancello, lasciato dalla moglie per un altro: 54enne trovato steso sui binari e salvato

Ieri sera il 54enne è stato trovato steso sui binari della ferrovia, nel tratto in direzione di San Felice centro, lungo via Porchiera, un’area attualmente interessata da lavori e quindi priva di passaggio ferroviario. L’azione, a metà tra un tentativo di suicidio e una disperata richiesta di attenzione, è stata notata da alcuni residenti presenti in zona, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Camassa, sono intervenuti prontamente e hanno affidato l’uomo ai sanitari dell’ambulanza per il trasporto al reparto di Psichiatria di Aversa. Secondo alcune ipotesi, il gesto dell’uomo potrebbe essere motivato dalla difficile situazione personale che sta vivendo. Lasciato dalla moglie, la quale si sarebbe legata a un altro uomo, il 54enne potrebbe aver messo in atto questi gesti estremi nel tentativo di attirare l’attenzione dell’ex compagna e, forse, impietosirla al punto da farla tornare da lui.

Non si tratta infatti dell’unico episodio. Lo scorso week-end, infatti, l’uomo si era barricato in casa, costringendo all’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari. Tuttavia, le verifiche eseguite dal maresciallo dei carabinieri accertarono che non aveva assunto farmaci e che le sue condizioni fisiche erano buone.