Emergono particolari agghiaccianti sull’omicidio avvenuto questa mattina, poco prima dell’alba, a San Felice a Cancello, dove Lulzim Toci ha strangolato la moglie Eleonor Toci, mentre erano nel loro letto.

San Felice a Cancello, bimbo mostra cadavere della mamma in videochiamata alla zia

Secondo quanto appurato dai militari dell’arma che in questo momento sono impegnati nelle indagini, sono stati i due bambini, di 4 e 6 anni, a mostrare il cadavere della loro madre alla zia in videochiamata. “Papà ha ucciso mamma”. Sono state queste le uniche parole pronunciate dai piccoli al telefono.

Lulzim Toci, subito dopo l’omicidio, è andato a casa della cognata e le ha chiesto di accompagnarlo in ospedale. La donna, però, si è insospettita e ha telefonato alla ragazza. Al telefono però ha risposto uno dei bambini e, in videochiamata, ha mostrato il corpo esanime della 24enne.

Il femminicidio è avvenuto dopo una lite i cui motivi non sono ancora stati accertati. Il trentenne si sarebbe avventato sulla donna e l’avrebbe ammazzata a mani nude, strangolandola, mentre i figli erano in casa.

Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Maddaloni che hanno tratto in arresto il 30enne. L’uomo è stato trovato in stato confusionale sull’ingresso dell’abitazione di via Caravaggio. È stato portato in caserma in attesa dell’arrivo del pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, la sua posizione è al vaglio e probabilmente in mattinata potrebbe essere emesso un provvedimento.