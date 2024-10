Lite familiare finisce in tragedia. A San Felice a Cancello, nel casertano, un uomo di 30 anni, di origini albanese, ha strangolato la moglie davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni.

Omicidio a San Felice a Cancello, uccide la moglie 24enne davanti ai due figli piccoli

L’episodio è accaduto alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 9 ottobre, in via Caravaggio 10. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la compagna 24enne dopo una furibonda lite casalinga.

L’autore del femminicidio è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il 30enne è stato trovato fermo davanti all’ingresso della sua abitazione in stato confusionale.