Un oltraggio alla festa della donna e alla memoria di una bimba deceduta a soli 3 anni. A San Cipriano d’Aversa, nell’agro aversano, alcuni ladri avrebbero portato via i fiori che erano stati posti sulla tomba di Raffaella Noviello, minorenne scomparsa nel dicembre 2021. Un mazzo di mimose per omaggiare la piccola per la Festa della Donna è stato rubato da ignoti al cimitero.

A raccontare l’episodio è la mamma della bimba: “Chi ha rubato la mimosa di mia figlia che si dovrebbe vergognare solo al pensiero di toccare qualcosa di una piccola creatura mi sono fatta il giro di tutto il cimitero e sei stato/a fortunato/a che non ti ho beccato sul fatto… vergognati i bambini non si toccano né da vivi e né da defunti”.

Non si conoscono ulteriori dettagli sul vergognoso gesto. Potrebbero fare luce le immagini di videosorveglianza all’esterno del cimitero. La vicenda della piccola Raffaella è nota alle cronaca. La piccola morì a causa di un malore improvviso mentre era in casa con la sua famiglia. La piccola fu portata d’urgenza al pronto soccorso dove spirò poco dopo. La bimba era in salute e non soffriva di alcuna patologia.