Samurai Jay a Sanremo, Mugnano in fermento: la cittadina fa il tifo per lui

Mugnano è in fibrillazione per Samurai Jay. Il giovane artista, nato e cresciuto nella cittadina a Nord di Napoli, salirà la prossima settimana sull’ambito palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Tra le strade e nei luoghi da sempre frequentati da quello che tutti in paese conoscono come Genny, l’attesa è palpabile. La famiglia ha esposto un grande striscione fuori dalla propria abitazione per celebrare il traguardo raggiunto: un segno di orgoglio per un ragazzo descritto da tutti come umile e determinato, cresciuto coltivando fin da piccolo la passione per la musica.

Tra amici, parenti e concittadini cresce l’entusiasmo. Il Festival si avvicina e Mugnano è pronta a fare il tifo per lui.

