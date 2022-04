“Mamma ti scrivo quando arrivo”. È questo l’ultimo messaggio che Samantha Renon, 16enne, residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto, ha scritto alla mamma prima di mettersi alla guida della sua moto e andare verso casa del fidanzato.

Samantha Renon muore mentre è in sella alla sua moto

Purtroppo la giovanissima non è mai arrivata in quella casa perché, intorno alle ore 14.30 del 14 aprile, si è schiantata contro un’auto, una Ford Fiesta rossa che stava svoltando dalla strada principale verso sinistra.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 35 anni, H.E, di origini albanesi. Il conducente non si sarebbe accorto della moto che stava arrivando. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alle 16enne.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e anche un elisoccorso. Purtroppo all’arrivo dei medici Samantha era già morta. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, sono arrivati anche gli agenti della polstrada di Treviso.

L’ultimo messaggio alla madre

“Mamma, ti scrivo quando arrivo lì“. Samantha ha rassicurato come sempre mamma Diana prima di salire in sella alla sua moto per andare a trovare il fidanzato. Purtroppo, però, quel messaggio non è mai arrivato alla madre.