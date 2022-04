Samantha Cristoforetti è un’astronauta e aviatrice, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. E’ nuovamente in partenza con la missione Crew-4 di Nasa e SpaceX. Il lancio è previsto in Florida per le 3:52 in ora locale, ossia le 9:52 in Italia. Vediamo di cosa si tratta e altri dettagli sulla vita privata di Samantha.

Samantha Cristoforetti: chi è, età, biografia

Samantha è nata a Milano il 26 aprile 1977, sotto il segno del Toro. Ha 45 anni ed è cresciuta a Malé, in provincia di Trento. Dopo aver ottenuto il diploma, consegue la laurea magistrale in ingegneria meccanica all’Università tecnica di Monaco di Baviera, in Germania nel 2001.

Nel 2001, inizia la sua carriera come pilota dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, arrivando fino al grado di Capitano.

Nell’ottobre 2004 consegue la laurea triennale in Scienze Aeronautiche, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli con 110/110 e lode.

Nel maggio 2009, è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e, dopo 5 anni, è diventata la prima astronauta di nazionalità italiana a effettuare un volo spaziale. Nel settembre 2015, è stata nominata ambasciatrice UNICEF.

Samantha Cristoforetti: lancio, partenza, SpaceX

Al Kennedy Space Center, in Florida, mercoledì 27 aprile avverrà il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale di Samantha Cristoforetti, che ricoprirà il ruolo di leader dell’USOS, la sezione statunitense della ISS, che include anche i moduli gestiti dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dal Canada e dal Giappone. Inizialmente, avrebbe dovuto ricoprire quello di comandante dell’intera stazione spaziale, sezione russa compresa, ma recentemente l’ESA ha annunciato che a causa di un cambio nel piano di volo non potrà più farlo.

La partenza per l’equipaggio della missione Crew-4 di Nasa e SpaceX è prevista per le 3:52 ora locale, le 9:52 in Italia. La missione Crew-4 trasporterà sull’Iss gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, pilota, Jessica Watkins, specialista di missione e, appunto, l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti, titolare della missione scientifica “Minerva”, durante la quale assumerà anche il ruolo di comandante del segmento orbitale americano (Usos) della base.

Per Samantha, si tratta della seconda missione spaziale di lunga durata dopo “Futura” dell’Agenzia spaziale italiana, iniziata a novembre 2014. Samantha Cristoforetti, assieme ai suoi colleghi d’equipaggio, questa volta volerà sulla nuova navetta spaziale privata americana Crew Dragon di SpaceX, battezzata Freedom, portata in orbita da un collaudato razzo Falcon 9. Dopo l’attracco della Freedom alla Iss, ci sarà un passaggio di consegne di circa 5 giorni con la precedente missione Crew-3 di NASA e SpaceX, prima che quest’ultima ritorni sulla Terra.

Samantha Cristoforetti: marito, figli

In merito alla sua vita privata, Samantha è legata al compagno Lionel Ferra, di origini francesi, anche lui ingegnere. La coppia ha due figli, Kelsi Amel e Dorian Lev.