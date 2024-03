Il Giugliano batte la Turris 2-1 grazie ad una rete di Salvemini al 73′ e consolida una posizione in zona play-off. Tigrotti all’ottavo posto a quota 45 punti.

Giugliano-Turris 2-1

Allo stadio De Cristofaro, derby campano tra Giugliano e Turris, compagini che vivono fasi diverse della stagione, gialloblù reduci dalla vittoria in rimonta a Crotone, corallini in piena zona play-out, ma rinvigoriti dal pareggio casalingo con il Taranto. Poche le novità di formazioni con Bertotto che si affida ai soliti undici confermando il tridente Ciuferri-Salvemini-Baldè. Il Giugliano passa in vantaggio al primo affondo con un cross di Baldè che trova la sciagurata deviazione di Cocetta per il vantaggio gialloblù. Pronta la reazione della Turris, sul capovolgimento di fronte, Nocerino arriva al tiro a botta sicura da ghiotta posizione, che però viene deviato in corner. Giugliano ancora pericoloso con la conclusione mancina di Ciuferri che non va lontano dalla rete. La Turris non cambia passo e i tigrotti ci provano ancora con il solito tiro di Maselli da fuori, che costringe Pagno alla deviazione in corner.

L’avvio del secondo tempo questa volta è favorevole alla Turris che trova un pareggio lampo dopo pochi secondi dall’avvio di ripresa, su una palla insidiosa di Nicolao sbuca Jallow che trova la zampata vincente tra le maglie della difesa del Giugliano. Chance sprecata all’ora di gioco per la Turris, ma Nocerino sbaglia completamente la scelta salvando gli uomini di Bertotto. Parte centrale del secondo tempo contraddistinta da tanta confusione e tanti errori tecnici delle due squadre. Al 73′ il Giugliano ritorna in vantaggio con Salvemini, il numero dieci attacca magicamente la profondità e, dopo aver protetto bene con il corpo la palla dall’intervento del difensore, trova un destro preciso che batte Pagno. Brivido nel finale per il Giugliano con D’Auria vicino al pareggio, con Russo che salva con l’aiuto del palo. Dopo cinque minuti di recupero finisce così, con il Giugliano che si aggiudica il derby e consolida la sua posizione in zona play-off, tigrotti a quota 45 punti. Turris nuovamente ko e rimane ferma nella zona calda della classifica a 29 punti.

Tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Balde. All: Bertotto.

A disp: Baldi, Rob, Menna, Scognamiglio, Oyewale, Gladestony, Perdonò, Berardocco, Boccia, Giorgione, Barba, Oviszach, Di Dio.

TURRIS (4-3-3): Pagno; Esempio, Cocetta, Panelli, Nicolao; Siega, Franco, Scaccabarozzi; Giannone (7’st Pavone), Jallow, Nocerino. All: Menichini.

Marcatori: 5′ Cocetta Aut. (G), Jallow 46′ (T), Salvemini 73′ (G).