Scossa di mercato in Casa Giugliano, nonostante la voce circolasse già da tempo, ora è diventata anche ufficiale con Salvemini che saluta il Giugliano e approda all’Audace Cerignola, la società è già a caccia di un nuovo sostituto. Mercato attivo anche in entrata con l’approdo di Alessandro Minelli dalla Juve Next Gen per rinforzare ulteriormente il pacchetto difensivo disposizione di Mister Bertotto.

Salvemini dice addio e va all’Audace Cerignola

Il bomber della scorsa stagione e protagonista assoluto nella corsa ai play off del Giugliano dice addio, Francesco Salvemini saluta la squadra campana per unirsi all’Audace Cerignola. Decisiva la volontà del giocatore, deciso a nuova esperienza dopo le 12 reti della scorsa stagione con i tigrotti. Conclude la sua esperienza a Giugliano con 23 gol in 62 presenze con i gialloblu.

In arrivo Minelli dalla Next Gen

Colpo anche in entrata per il Giugliano con l’arrivo di Alessandro Minelli, in giornata il difensore della Juventus Next Gen è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto fino al 2026 col nuovo club. Un’operazione, quella per il centrale in Campania, sulla quale i bianconeri manterranno una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.