Nelle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 a Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, candidato della lista “Ora Monte di Procida”, ha trionfato, diventando il nuovo sindaco. Scotto di Santolo ha superato l’ex sindaco Peppe Pugliese, segnando un significativo cambiamento nella guida amministrativa della città.

Chi è Salvatore Scotto di Santolo, nuovo sindaco di Monte di Procida

Salvatore Scotto di Santolo, noto come “Santolillo“, ha una lunga esperienza sia nel campo medico che in quello politico. Gastroenterologo di professione, ha già servito la città come vice sindaco e assessore. In passato, ha gestito importanti deleghe in materie quali la portualità e la tutela delle aree costiere. La sua candidatura è stata sostenuta dalla lista “Ora Monte di Procida“, che ha raccolto un ampio sostegno tra gli elettori.

L’ex sindaco Peppe Pugliese, che ha cercato di riconquistare la sua posizione, ha dovuto cedere il passo nonostante una forte campagna elettorale. La sua amministrazione precedente era stata caratterizzata da sfide significative, tra cui una mozione di sfiducia che ha portato al suo commissariamento.

La vittoria di Scotto di Santolo riflette il desiderio di cambiamento e di nuova direzione espressa dai cittadini di Monte di Procida. Durante la sua campagna, “Santolillo” ha promesso di focalizzarsi su un’amministrazione trasparente e sull’implementazione di politiche che promuovano lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio naturale della regione.

Il successo di Scotto di Santolo alle urne inaugura un nuovo capitolo per Monte di Procida, con aspettative elevate per miglioramenti e innovazioni sotto la sua guida.