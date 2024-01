Tuttavia, nelle ultime ore, Aurelio De Laurentiis ha scelto di confermare Ostigard, convinto anche dall’ottima prestazione nell’ultima uscita contro la Lazio . A questo punto, il Napoli non ha più margine di movimento per procedere all’acquisto di Perez: la lista dei giocatori over 22 è al completo e non possono essere operate integrazioni. La notizia è stata accolta con un certo rammarico dall’entourage del giocatore, che aveva già pregustato l’idea di vestire l’azzurro. Le intese erano totali e soltanto da formalizzare: all’Udinese sarebbero andati 16 milioni di euro più 2 di bonus, il sudamericano avrebbe firmato un contratto di quattro anni e mezzo a poco più di 1,5 milioni a stagione. I recenti sviluppi però bloccano di fatto l’operazione.

Demme resta in uscita

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Napoli dovrà comunque operare una sostituzione. L’arrivo di Dendoncker infatti costringe la società a compiere la scelta su un calciatore da tagliare. Il principale indiziato, in questo senso, è Diego Demme sia per una questione di ruolo sia per la considerazione all’interno del progetto tecnico. Le scelte del club in questo momento sono orientate verso altri profili e il tedesco, nonostante sia stato impiegato all’Olimpico, non troverà comunque spazio, come si è verificato nelle ultime stagioni. Un ulteriore incentivo per il centrocampista, dunque, a ricercare una nuova sistemazion