Uova ritirate dal mercato per la presenza di salmonella. Il richiamo alimentare, emesso dal Ministero della Salute, riguarda due lotti di confezioni da “sei uova fresche grandi L (63-73g) guscio bianco”, marchiate “Uova Pazzaglia”. Lo hanno riferito martedì 15 novembre le stesse autorità sanitarie.

Salmonella, ritirati lotti di uova: la nuova allerta del Ministero della Salute

La presenza della Salmonella è risultata dai controlli su un campione di feci di galline da allevamento. I due lotti richiamati dal ministero rispondono ai numeri di produzione 431001 e 441001. Le confezioni sono state prodotte dalla ditta “Uova Pazzaglia di Battaglia Luca” nello stabilimento aziendale di Budrio di Longiano, nella provincia di Forlì – Cesena (numero identificativo IT 040017), situato in Via Viole 25.

Le analisi che hanno rilavato la presenza di salmonella sono stati effettuati dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) Area Vasta 2, lo scorso 5 novembre. “Gentile cliente, le chiediamo di non consumare il prodotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata”, si legge nella voce “avvertenze” del comunicato diffuso dal Ministero della Salute.