Il cadavere di un uomo è stato trovato in una scarpata, già in stato di decomposizione. Il macabro ritrovamento a Salerno, in un burrone che si trova al di sotto di via Benedetto Croce. La vittima sarebbe un uomo di 61 anni.

Salerno, uomo trovato morto in un burrone: il corpo in stato di decomposizione

Sul posto sono subito arrivati gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Salerno, distaccamento città, che hanno recuperato la salma con l’aiuto dei reparti speciali Speleo Alpino Fluviali e del personale sanitario dell’ambulanza de La Misericordia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, per procedere eventualmente all’esame autoptico.

La scoperta risale a ieri, intorno alle 14 e 30. Per raggiungere il corpo dell’uomo, i pompieri si sono dovuti calare con una corda. Una volta arrivati sul costone della scarpata hanno accertato che l’uomo era deceduto. Sul posto è arrivata anche la Croce Bianca. La salma, dopo essere stata recuperata, è stata trasportata in obitorio. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’accaduto. La vittima potrebbe essere morta già da alcuni giorni, dopo essere precipitata dalla strada soprastante.