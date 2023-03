Macabro ritrovamento ieri sul lungomare Marconi di Salerno. Il corpo di un uomo di 60 anni è stato rinvenuto sulla battigia. Non si conosce l’identità, ma l’ipotesi più probabile è che si tratti di un residente del posto colto da malore durante una passeggiata.

Tragedia sul lungomare di Salerno: trovato morto un 60enne

A stroncare la vita della vittima sarebbe stato dunque un infarto. Dopo l’avvistamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, sul posto sono sopraggiunti il personale medico sanitario della Croce Bianca e i carabinieri della compagnia di Salerno. La Procura ha disposto il sequestro della salma, trasportata poi presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza né di annegamento.

L’indizio della cicatrice

Tuttavia il personale medico ha riscontrato la presenza di una cicatrice dovuta probabilmente a un vecchio intervento al cuore. Proprio quest’indizio ha fatto propendere gli investigatori per il decesso dovuto a cause naturali. Secondo una possibile ricostruzione, il 60enne si sarebbe recato sul lungomare Marconi per fare una passeggiata approfittando della giornata primaverile quando si sarebbe sentito male. Accasciatosi al suolo, non ha avuto il tempo di chiamare i soccorsi. Gli inquirenti procederanno con i rilievi delle impronte digitali e del dna per accertarne l’identità. Non è stato invece ancora disposto l’esame autoptico: la decisione verrà presa con ogni probabilità nelle prossime ore.