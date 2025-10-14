Oltre 12.000 litri di gasolio e benzina di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito di un’operazione contro le frodi nel settore delle accise e delle imposte sui consumi.

Salerno, sequestrata autocisterna con 12mila litri di carburante di contrabbando: scatta sequestro

L’intervento, condotto dai militari delle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore, ha portato al sequestro di un’autocisterna fermata nei pressi del casello autostradale di Castel San Giorgio (Salerno). Alla guida del mezzo un cittadino italiano, già con precedenti penali e dipendente di una società di trasporti dell’hinterland napoletano. Durante il controllo, l’uomo non è stato in grado di esibire la documentazione obbligatoria per il trasporto dei carburanti, facendo così scattare i sospetti dei finanzieri.

Dagli accertamenti è emerso che l’autocisterna trasportava 8.000 litri di gasolio e 4.200 litri di benzina privi di idonea certificazione di provenienza. Secondo le stime, la merce avrebbe potuto generare un’evasione dell’accisa per oltre 8.000 euro. Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per i reati di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell’accisa e circolazione di prodotti sottoposti ad accisa senza documenti di accompagnamento.