Si chiamava Antonello ed era uno stilista l’uomo di 56 anni precipitato in via Carmine a Salerno domenica mattina alle 10 e 30. Dopo lo schianto al suolo, il 56enne era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ma poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Salerno, precipita dal quarto piano e muore: morta anche la mamma

La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, 5 marzo. Antonello sarebbe volato giù dal quarto piano del suo balcone in circostanze poco chiare. Secondo quanto riferisce Il Mattino, le versioni fornite dai testimoni sono discordanti. Per alcuni stava stendendo i panni quando avrebbe perso l’equilibrio; secondo altri si sarebbe lanciato spontaneamente nel vuoto. Saranno gli uomini della Polizia di Stato di Salerno a fare luce sulla vicenda e a ricostruire i motivi dell’accaduto. Dopo il trasporto in ospedale, Antonello è spirato per le gravi lesioni riportate alla testa e agli organi dopo la caduta.

Al momento della tragedia, il 56enne era in casa col compagno mentre la mamma era ricoverata all’ospedale salernitano in gravi condizioni. E proprio la donna in queste ore, a circa un giorno dalla perdita del figlio, è deceduta. Una doppia tragedia che ha colpito una famiglia tranquilla residente in via Carmine. Secondo il racconto di chi lo conosceva, Antonello era uno stilista apprezzato: in passato aveva gestito un negozio vintage anche se da un po’ non lavorava più. Gli investigatori dovranno accertare se il 56enne si sia suicidato o se sia sia stato vittima di un incidente. Al vaglio anche la posizione del compagno che era con lui in casa.